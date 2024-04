Cos’è il magnifico triangolo luminoso nel cielo del 6 aprile | a che ora e dove vederlo

(Di venerdì 5 aprile 2024) Sabato 62024 sarà visibile nelun meravigliosocomposto da tre corpi celesti. Il terzetto sarà visibile poco prima dell'alba per poco meno di un'ora. Quali sono gli astri protagonisti e come riconoscerli.

Quota 84, cos'è - I lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995 possono accedere alla pensione all'età di 64 anni con un contributi di almeno 20 anni, ma a specifiche condizioni di congruità dell'assegno ...ilmessaggero

Cessione del credito, cos’è e come funziona - Tra gli strumenti più utilizzati per recuperare il valore dei bonus edilizi, c'è la cessione del credito: di cosa si tratta e come funzionaimmobiliare