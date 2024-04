Cosa si intende per last chance tourism e quali sono le destinazioni più a rischio

Leggi tutta la notizia su robadadonne

(Di venerdì 5 aprile 2024) La crisi ecologica si estende a macchia d’olio in tutti gli ambiti della nostra quotidianità, intaccando l’aria che respiriamo, i mari che attraversiamo, il suolo che coltiviamo, gli animali che abitano il nostro pianeta. E, di conseguenza, anche i paesaggi naturali che osserviamo, e che, nell’arco di qualche decennio, potrebbero mutare o scomparire per sempre. Si parla, in questo caso, di, ossia la volontà di visitare a tutti i costi luoghi gravemente minacciati dal cambiamento climatico, provocando, però, a essi ulteriori danni. Di chesi tratta? Scopriamolo insieme. Vi raccomandiamo... Storia del turismo di massa e come superarlo per abbracciare nuove forme di ...