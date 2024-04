Corto o lungo | sensuale o da favola | a ogni ragazza il suo vestito ideale

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 5 aprile 2024) Da alcuni anni è diventato di moda festeggiare il compimento dei 18 anni con una grande festa. Un vero e proprio party ispirato al cosiddetto “sweet sixteen” di origine statunitense. In America, infatti, i 16 anni segnano il momento in cui si può prendere la patente e quindi avere molta più libertà. In Italia, questo avviene ai 18 con il raggiungimento della maggiore età legale e con la completa indipendenza. Un ottimo motivo per celebrare in grande. Quando si organizza una festa memorabile, uno dei primi pensieri insieme alla location e alla lista degli invitati è quello della scelta del perfetto abito per il diciottesimo. Un “affaire” che coinvolge le giovani ragazze molto più di quanto si possa pensare. Alcune di loro, infatti, ne iniziano la ricerca anche un anno prima. Con ...