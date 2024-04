Corso di saldatura (anche per donne) e poi il posto di lavoro - Il Corso, che si terrà nella sede Alfa Laval Olmi di Susio, della durata complessiva di 80 ore, si rivolge infatti a donne e uomini a cui verranno insegnate le tecniche base di saldatura e come ...ecodibergamo

Formazione, casa e contratto: asse Friuli VG – Ghana per 250 lavoratori - Una formazione di qualità per 250 giovani del Ghana, con l’opportunità concreta di trovare poi un lavoro in Italia altrettanto di qualità. In Friuli Venezia Giulia in particolare, dove nasce il Ghana ...barbaraganz.blog.ilsole24ore

Anche la Normale di Pisa chiede lo stop agli accordi con Israele: “Ispiriamo la nostra attività all’articolo 11 della Costituzione” - La Normale "chiede al Maeci, alla luce dei principi sopra richiamati, di riconsiderare il 'Bando Scientifico 2024'" ...ilfattoquotidiano