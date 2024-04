Corsa salvezza Feralpi-Cosenza è scontro diretto | Niente emotività ed errori al minimo»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024) SALÒ (Brescia) La preziosa vittoria conquistata in casa di un avversario di valore come la Cremonese ha caricato laSalò. In classifica la matricola gardesana è rimasta al penultimo posto della Serie B, ma si è portata a due soli punti dai playout, a quattro dalladiretta e crede sempre più nella possibilità di rimanere nella categoria. Una convinzione che è pronta a portare nella partita che domani condurrà al Garilli di Piacenza ilnella "sfida più importante dell’anno". I calabresi condividono con lo Spezia l’ultimo posto della griglia degli spareggi-e, nello stesso tempo, il primo al di fuori della zona calda della graduatoria. È quindi facile capire che una vittoria nel duellosarebbe determinante per la squadra di Zaffaroni (nella foto), che potrebbe dare ...