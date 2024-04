Corruzione elettorale a Bari | Schlein a Bari per sostenere Vito Leccese Emiliano e Decaro fuori dal palco

(Di venerdì 5 aprile 2024) «Noi sempre per l’unità, altri l’hanno rotta» Il comizio della segretaria Pd in piazza Umberto perIl comizio in piazza Umberto era stato programmato perin vista delle primarie del 7 aprile con Michele Laforgia, ormai cancellateIl comizio in piazza Umberto era stato programmato perin vista delle primarie del 7 aprile con Michele Laforgia, ormai cancellate

“Non ci sono più le condizioni per svolgere seriamente le primarie, riteniamo che le ragioni che ci hanno spinto a sostenere il candidato Laforgia permangano immutate anzi si rafforzano”. Lo ha ... (ilfattoquotidiano)

L’ormai ex assessora regionale ai trasporti in Puglia Anita Maurodinoia era stata già sfiorata da sospetti prima dell’indagine di ieri. Il suo nome, non da indagata, era uscito nell’inchiesta che ... (open.online)

Minacce e promesse per veicolare voti, Salvatore Gallo nel mirino dei pm che indagano sulla ‘ndrangheta - E infine anche una presunta Corruzione elettorale, perché, al contrario, Gallo avrebbe promesso benefit e prestazioni in cambio di voti sicuri. Gli anni di riferimento sarebbero il 2020 e 2021. Non è ...torino.repubblica

Anita Maurodinoia, l'accusa: «Voti comprati anche nel 2019» - «preso parte alle associazioni per delinquere finalizzate allo scopo di commettere più delitti previsti dall'articolo 86 del Dpr 570/60 (cd Corruzione elettorale) - in occasione delle elezioni ...quotidianodipuglia

Inchiesta Bari, due testimoni svelano il sistema di Corruzione per il voto - Inchiesta Bari, i due testimoni rivelano: “Soldi per votare la Maurodinoia” Una vera e propria compravendita, con soldi in cambio di voti e preferenze elettorali. Dopo gli arresti, che hanno provocato ...tag24