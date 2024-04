Corriere dello Sport – tutti i gioielli plasmati da Motta

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 5 aprile 2024) 2024-04-04 11:36:36 Il: BOLOGNA – Un’autentica impennata, secondo quelli che sono i numeri riportati da TransferMarkt dall’1 settembre 2023 a oggi per quello che riguarda il valore della rosa del Bologna va sottolineato come sia aumentato addirittura del 37,5%, passando da 185,10 a 254,55 milioni. E questo è un dato estremamente importante che premia il grande lavoro che è stato fatto a Casteldebole nel corso di questi mesi dal presidente Joey Saputo in giù, l’ad Fenucci, il responsabile dell’area tecnica Sartori e il ds Di Vaio, fino a Thiago, il suo staff ei calciatori. Dal primo all’ultimo, perché quando lo stesso Thiago assicura come il Bologna sia una meravigliosa famiglia allargata, con il calciatore che gioca meno che fa il tifo per quello che gioca di più, non esterna un luogo comune ma una verità ...