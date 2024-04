Correa | per il Marsiglia e per l’Inter ultima spiaggia | in campo alle 21

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 5 aprile 2024) Questa sera,ore 21, va in scena nella Ligue 1 la sfida tra Lille e Olympique. Una sfida che è un’chiamata per i marsigliesi, contro una diretta avversaria per la qualificazione alla Champions League. Partita importante, quindi, anche per capire il futuro di Joaquin, che partirà comunque dalla panchina. IN PANCHINA – Con il Lille quarto in classifica a 46 punti e ilsettimo a 39, è ben facile intuire quanto sia importante la gara di Ligue 1 in programma questa seraore 21. Specialmente pere per il futuro di Joaquin, che dovrà essere riscattato dai marsigliesi in caso di qualificazione alla prossima Champions League. In Francia la qualificazione diretta arriva dal terzo posto in su, che al ...