Coro antisemita tifosi Roma sulle note di Sinceramente | la comunità ebraica | “Fermate il calcio”

“Sei della Lazio, tu sei un fro*** giudeo , ri torna su quel treno eh“. Ancora un coro antisemita a Roma , sponda giallorossa. La hit di Annalisa , “Sinceramente”, utilizzata come base per insulti ... (calcioweb.eu)

Un gruppo di tifosi della Roma ha inaugurato, in vista del derby, un coro antisemita per i tifosi della Lazio sulle note del brano sanremese di Annalisa “Sinceramente”: «Sei della Lazio, Lazio, ... (ilnapolista)

Adesivi antisemiti prima del derby, la comunità ebraica dice basta: "Fermate il calcio" - Daniele Massimo Regard, assessore alla Memoria della comunità ebraica romana: "Magliette o eventi di facciata, non bastano più" ...romatoday

Derby, scatta l'allarme sicurezza e razzismo: per Rona-Lazio 1000 agenti - Oltre 1000 agenti in strada per garantire l’ordine pubblico. Controlli già dalla sera precedente per bonificare le aree a rischio ...affaritaliani

Il derby e l’antisemitismo: Roma, la comunità ebraica “Basta, fermate tutto!” - Il sindaco Roberto Gualtieri commenta come "una vergogna" l’ultimo episodio e si rivolge ai club: "Non bisogna avere nessuna indulgenza".derbyderbyderby