Corea del Sud | panda gigante Fu Bao lascia il Paese per tornare in Cina

(Di venerdì 5 aprile 2024) Pechino, 05 apr – (Xinhua) – Fu Bao, il primonato indel Sud, e’ arrivato mercoledi’ sera a Chengdu, nella provincia cinese del Sichuan. Mercoledi’ mattina presto, migliaia di appassionati disi sono riuniti a Everland, il piu’ grande parco a tema delladel Sud a Yongin, per dire addio alla principale celebrita’ tra idel. Agenzia Xinhua

Secondo un report delle Nazioni Unite alcuni cittadini russi legati al gruppo mercenari o e funzionari di Kim avrebbero cospirato in Siria per orchestrare presunti trasferimenti di armi da Pyongyang ... (ilgiornale)

Tornano le crociere in Cina dopo lo stop imposto dal Covid. La prima compagnia a tornare ai piedi della grande muraglia è MSC Crociere, con gli itinerari di MSC Bellissima, che avrà come homeport ... (quotidiano)

C’è chi si arrende e chi combatte, mettendoci del suo. Il problema della Denatalità , che fa registrare numeri allarmanti anche in Italia, è vissuto in maniera ancora più drammatica ad altre ... (secoloditalia)

Il mondo questa settimana: telefonata Biden-Xi, sconfitta di Erdogan, Flotta russa del Mar Nero - La telefonata tra il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il suo omologo della Repubblica Popolare Cinese Xi Jinping ha confermato che entrambe le parti vogliono limitare i danni derivanti dalla ...limesonline

Cina, l’allarme di Microsoft: «Con l’IA vuole influenzare le elezioni in Usa» - Un report di Microsoft preannuncia che la Cina potrebbe sfruttare l'Ia per influenzare le elezioni in Stati Uniti, Corea del Sud e India.lettera43

Radici del Sud, torna l'evento dedicato ai vini meridionali - Per sei lunghe giornate Radici del Sud ospiterà giornalisti, blogger e importatori italiani e internazionali, provenienti da Inghilterra, Danimarca, Norvegia, Svezia, Svizzera, USA, India, Vietnam, ...horecanews