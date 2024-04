Cordovani punta in alto Sara e il sogno Olimpico

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024) "E’ chiaro che gareggiare alle Olimpiadi sarebbe un, ma so di non essere fra le atlete che hanno conquistato il pass. Da parte mia, non posso che continuare a dare il massimo e farmi trovare pronta per sfruttare eventuali occasioni". Parola di, che culla ancora ildi poter prendere parte alle Olimpiadi di Parigi insieme alle compagne del Setterosa. La ventitreenne pratese era stata convocata dal commissario tecnico della Nazionale, Carlo Silipo, per gli Europei di pallanuoto che si sono svolti lo scorso gennaio nei Paesi Bassi. In quell’occasione le azzurre non erano riuscite a garantirsi la qualificazione ai Giochi: un traguardo tagliato al termine dei successivi Mondiali in Qatar, per i qualinon venne tuttavia confermata. Il tempo è ...