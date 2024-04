Controllare lo smartphone dei figli e impostare limiti

(Di venerdì 5 aprile 2024) Un genitore può decidere in piena autonomia dilodei, sia esso un telefono Android o un iPhone, senza violare nessuna legge, ancor più nel caso diminorenni (che ricadono sotto la nostra tutela legale). Il controllo può avvenire a vari livelli, dal monitoraggio costante della posizione, alla verifica dei siti visitati, video visti e ricerche fatte; inoltre, forse la cosa più importante, è possibiledi utilizzo. LEGGI ANCHE: Tenere sotto controllo un cellulare Android 1) Usare Google Family Link Il miglior servizio che possiamo utilizzare peril telefono dei nostriè Google Family Link, fornito direttamente da Google e disponibile sia per Android sia per iPhone. Le app da ...

La tecnologia aiuta a gestire le spese dell’auto , attraverso app ad hoc gratuite e dall’interfaccia semplice. Tutti i motivi per installarne una. Le app migliori per controllare le spese dell’auto , ... (informazioneoggi)

Malware Vultur: gli hacker entrano negli smartphone da lontano - Il trojan bancario Vultur, una delle minacce più pericolose in giro per gli utenti Android, è diventato ancora più forte. Ora possiede più capacità dannose ...tecnoandroid

Gli hacker possono Controllare il vostro telefono da remoto, come proteggersi - già noto per essere in grado di registrare lo schermo dello smartphone infetto, ora è in grado di Controllare da remoto i dispositivi compromessi con maggior efficacia, oltre a eludere meglio i ...tomshw

Come proteggere lo smartphone - Proteggere lo smartphone è più importante di quanto non si creda: l’avvento di questi dispositivi ha rivoluzionato il mondo e le nostre vite, ma ha anche esposto i nostri dati personali ai nuovi ...adnkronos