Contro Israele salgono in cattedra i prof del peggiore estremismo rosso

(Di venerdì 5 aprile 2024) Sale inil. Per carità, non è certo una novità, ma ci sono iessori con nomi che colpiscono. Insultano e si lamentano delle querele che ricevono. Poi gli antichi ruderi che istigano. E quelli che incitano al boicottaggio. Su Tel Aviv, anzi, non ci facciamo mancare nulla. I giovani hanno da apprendere i rudimenti dell'arroganza, devono mettere in pratica gli insegnamenti dei teorici dell'oltranzismo, più che studiare si fanno mettere sotto. C'è da strabuzzare gli occhi a leggere quanto verga la più nota star degli atenei rossi, quellaessoressa Donatella Di Cesare che ancora singhiozza per la scomparsa della brigatista rossa Barbara Balzerani. La povera Di Cesare, ...