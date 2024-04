Conterio | “Comolli e la nuova dirigenza del Milan Ibrahimovic al centro”

Palermo, la prima di Mignani con il 3-5-2: Diakitè in difesa, possibile Mancuso dall’inizio - Editoriale di Marco Conterio Va avanti la rivoluzione Milan: tutti i retroscena sull'idea Comolli e come può cambiare il club nel futuro. Il ruolo di Ibrahimovic e dei dirigenti: non sono esclusi ...tuttomercatoweb

Rivoluzione Milan, altro innesto in dirigenza: lo porta Cardinale - Potrebbe arrivare un altro profilo internazionale per la dirigenza del Milan. Non finiscono ancora i cambi radicali dei rossoneri.milanlive

Il Catania vince la Coppa Italia Serie C. Schifani: "Far bene è possibile, non solo nello sport" - "Complimenti al Catania calcio che martedì sera ha vinto la prima Coppa Italia di Serie C della sua storia. Un importante successo sportivo,.tuttomercatoweb