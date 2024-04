Conte | l’avvertimento a Schlein | “Il Pd ritiri le accuse di slealtà o sarà difficile collaborare”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 5 aprile 2024) Dopo le polemiche e gli scontri esplosi a Bari, rischia addirittura di saltare l’alleanza tra Pd e M5S, il cosiddetto “campo largo” del centrosinistra. Dopo il no di Giuseppealle primarie per la scelta del candidato sindaco, con reazione inferocita di Elly, è lo stesso leader del Movimento a lanciare un avvertimento al Nazareno. Un messaggio molto chiaro: ritirate ledio addio alleanze. “Se non ritirano ledidiventerà sempre piùlavorare con il Pd. Il Pd non può pretendere che noi possiamo sottoscrivere tutto quello che viene dal passato. Noi siamo per la legalità, se il Pd è disposto a fare un nuovo percorso senza buttare a mare tutto il passato va bene, altrimenti ne prendiamo atto” ha detto l’ex premier ...