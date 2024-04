Conte | Il Mattino | “Contatti frequenti con il Napoli” | cosa aspetta per decidere

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 5 aprile 2024) De Laurentiis vuolea tutti i costi: eccostando l’ex Juve ed Inter per prendere una decisione. Il futuro deldeve essere necessariamente luminoso e gli errori commessi dalla società in questa sfortunata stagione non possono più ripetersi. L’annata calcistica impronosticabile degli azzurri sta per concludersi ed i vertici del club stanno già dando uno sguardo al futuro per anticipare il prima possibile il processo di rinascimento del. Il rischio di non partecipare ad una competizione europea si fa sempre più serio e di conseguenza il patròn azzurro, Aurelio De Laurentiis, ha voluto caricare i suoi in vista del rush finale. Sono ben otto le partite che gli azzurri affronteranno prima di dare il via ad Euro 2024. Match decisivi che valgono la bellezza di 24 punti e che ...