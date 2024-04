Confindustria Dispositivi Medici | rinnovati i vertici di 7 associazioni di categoria

(Di venerdì 5 aprile 2024) Sono statidelle 7di, che compongono. Le assemblee riunite delleche compongono la federazione presieduta da Nicola Barni hanno infatti rieletto Sandro Lombardi (Widex Italia) alla presidenza di Anifa, Associazione nazionale dei fabbricanti di audioprotesi, e Filippo Lintas (Sapio Life) al vertice di Home & Digital Care, che raccoglie le imprese che forniscono prodotti e tecnologie utilizzate, in molti casi direttamente dal paziente, a livello territoriale e domiciliare. A guidare Assodiagnostici, che rappresenta le imprese che producono e forniscono diagnostici in vitro (reagenti, test e apparecchiature per le analisi del sangue e tessuto, oltre a ...

Meno lagna, più visione. La svolta che serve alla nuova Confindustria - Nasce a Palermo nel 1982, vive a Roma da parecchio tempo, lavora al Foglio dal 2005 e da gennaio 2015 è direttore. Ha scritto qualche libro (“Le catene della destra” e “Le catene della sinistra”, con ...ilfoglio

Ospedali a pezzi e attese infinite. Il conto salato di vent’anni di tagli - Italia fanalino di coda in Europa per il rapporto tra spesa sanitaria e Pil. Il 90 per cento di Tac e apparecchi per la mammografia ...repubblica

In Confindustria vola Orsini, perde Marcegaglia: cosa aspettarsi dai nuovi equilibri - Con il ritiro di Garrone dalla corsa alla presidenza dell'associazione segna un punto il mondo dei piccoli e dei non-proprio-industriali. Ora i nuovi vertici dovranno lavorare per recuperare lo spirit ...ilfoglio