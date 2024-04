Confcooperative | composto il consiglio di presidenza Moioli | “Logica di squadra”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 5 aprile 2024) Ha preso forma ildidiBergamo: dopo l’elezione delprovinciale, che si è tenuta il 9 marzo scorso a Sotto Il Monte, nella sede di via Serassi sono stati nominati i vicepresidenti e i membri deldi. Inoltre, sono state definite anche alcune deleghe. I nomi sono stati proposti dal nuovo presidente, Lucio, che ha presentato il nuovo gruppo di lavoro, con queste parole: ”Elemento caratterizzante è la volontà di operare in unadi, con un approccio cooperativo improntato alla partecipazione. Come già avvenuto nel percorso di definizione del nuovo programma, infatti,Bergamo punta a valorizzare fortemente l’apporto ...