Confcommercio | Misery index di febbraio ai minimi dal 2009

(Di venerdì 5 aprile 2024) A2024 l'indice di disagiosociale calcolato da Confcomemrcio () si è attestato a 12,8 (-0,3 punti su gennaio), il livello più basso da agosto. L'associazione sottolinea che il rallentamento è stato guidato dal progressivo rientro dell'inflazione per i beni e i servizi ad alta frequenza d'acquisto (2,8% dal 3,5% del mese precedente). La disoccupazione estesa ha segnato un lieve aumento 8,5% a fronte dell'8,3% del mese precedente). La lieve crescita della disoccupazione, in un situazione di aumento dell'occupazione, è un possibile segnale di una maggior partecipazione al mercato del lavoro degli scoraggiati, ovvero di coloro che non cercano un'occupazione convinti di non poterla trovare.