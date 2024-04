Confcommercio | Misery Index ai minimi

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 5 aprile 2024) 11.15 A febbraio ildisi è attestato a 12,8, in calo di 0,3 punti rispetto a gennaio. E' il dato più basso da agosto 2009, al netto dei primi mesi della pandemia da Covid19.sottolinea come il rallentamento sia stato guidato dalla progressiva contrazione dell'inflazione per i beni e i servizi ad alta frequenza di acquisto, che è scesa al 2,8% dal precedente mese di gennaio.