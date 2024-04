Condono edilizio | presentata la legge di FdI per sbloccare 46mila domande nella Regione Lazio

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 5 aprile 2024) Laè pronta acirca 46 miladi, per cui molte famiglie delattendono una risposta anche da 30 anni. Il paradosso degli abitanti della Capitale e delGli introiti stimati sono circa 27 milioni di euro che, se incassati, potrebbero rappresentare una risorsa importante per i Comuni. Questo l’obiettivo della proposta diregionale che modifica la12 del 2004, che fornisce disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi. In pratica chi ha ancora una pratica aperta da 20 anni, se ha un immobile che ricade in un vincolo paesaggistico introdotto dopo il 2004, si vede cassare la richiesta. Questapermette alla ...