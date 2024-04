Condono edilizio | ecco cosa si potrà sanare con il provvedimento

(Di venerdì 5 aprile 2024) Un nuovo Governo e un nuovoall’orizzonte. Il ministro delle Infrastrutture vorrà la “pace edilizia”. Il cosiddettoè stato pubblicato integralmente sul sito del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Le misure volute da Matteo Salvini sono dunque state rese pubbliche. Si tratta di una “legge pertutte le difformità interne alle abitazioni che stanno bloccando milioni di italiani e di immobili che potrebbero essere tranquillamente rimessi sul mercato liberando gli uffici comunali da centinaia, migliaia di pratiche che si accumulano da 40 anni.“ Il pacchetto di norme per intervenire sulla casa, così come chiesto e auspicato anche dalle amministrazioni territoriali, dalle associazioni e dagli enti del settore, prenderà la forma di una serie di misure ...

Un piano "salva casa" con un percorso più facile per sanare piccole irregolarità edilizie e per cambi are la destinazione d'uso di un immobile. Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sta ... (today)

Entro aprile, al massimo metà maggio, potrebbe essere emanato un decreto denominato “Salva Casa”, noto anche come “Pace Edilizia”. Questa è stata la sorpresa annunciata dal vicepremier Matteo ... (quifinanza)

Case abusive, un fenomeno in crescita: quante sono e dove si concentrano - In Italia, secondo i dati, l’abusivismo edilizio torna a crescere e il Ministro Salvini ha di recente promesso il Condono con la pace edilizia. Legambiente non ci sta e si fa portavoce della necessità ...quifinanza

Condono edilizio, ecco il piano "salva casa" di Salvini. Quali interventi riguarda E i tempi Domande e risposte - Cos'è la regolarizzazione titoli edilizi ante 1977 Per risolvere il problema delle «varianti in corso d'opera», che prima del 1977 non erano disciplinate, la soluzione allo studio è di consentirne la ...ilgazzettino

Arriva il Condono edilizio: la norma Salva-Casa regolarizza l’80% del patrimonio edilizio - Ribattezzato già Condono edilizio, il pacchetto di misure predisposte dal MIT permetterà di regolarizzare le piccole difformità e fare cassa ...rinnovabili