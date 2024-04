Con Circular plastic 100 mila tonnellate di rifiuti avranno nuova vita

Farm Circular Solution (FCS) di Yanmar è una soluzione containerizzata altamente portatile che trasforma i rifiuti agricoli in energia e prodotti agricoli utili. Creando un ciclo sostenibile, il ... (pantareinews)

Mercoledì 6 marzo, in occasione dell’evento “circular economy e ESG: quali implicazioni per la Logistica?” organizzato da “Freight Leaders Council” in collaborazione con Intesa Sanpaolo Innovation ... (romadailynews)