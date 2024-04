Comunali Bari | Conte | “Non ci sono più le condizioni per le Primarie”

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 5 aprile 2024)– “Non cipiu’ leper svolgere seriamente le, riteniamo che le ragioni che ci hanno spinto a sostenere il candidato Laforgia permangano immutate anzi si rafforzano”. Lo ha detto il leader del M5s, Giuseppe, aprima di partecipare ad un comizio elettorale in favore del candidato Michele Laforgia. “Alla prima inchiesta giudiziaria se ne aggiunge oggi una seconda – ha spiegato– in cui emerge il voto di scambio, l’inquinamento del voto, cosa che noi stiamo denunciando da tempo. Ci confronteremo anche con le altre forze politiche e civiche della coalizione per cercare di affrontare la campagna elettorale pernel segno di un nuovo inizio. Nel M5s l’obiettivo della legalita’, della trasparenza, del ...