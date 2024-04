Compiobbi | in fiamme auto a Gpl | via Aretina chiusa e poi riaperta

(Di venerdì 5 aprile 2024) Fiesole, (Firenze) 05 aprile 2024 – Un'alimentata con impianto Gpl è andata a fuoco mentre transitava sulla viain direzione Firenze. E' accaduto intorno alle ore 13, all'altezza dalla fermata dell'bus, a pochi passi da via Polefemo, a. I residenti della zona hanno distintamente sentito scoppi e visto lee un fumo denso. Fortunatamente non risultano persone coinvolte. Il guidatore ha infatti avuto il tempo di accostare l'e scendere insieme ai passeggeri prima che il fuoco attaccasse la vettura. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco . Durante le operazione di spegnimento il traffico sullaè stato interrotto. Quindi la strada è statae attualmente si viaggia a sento unico ...

