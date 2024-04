Commissione Europea | organi | poteri e funzioni

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 5 aprile 2024) In questa scheda illustriamo il funzionamento della, uno dei centri nevralgici dell’UE, che spesso ha dato adito ad aspre critiche da parte degli euroscettici. Accusata di essere unsmo autoreferenziale e slegato dal sistema democratico, in quanto i suoi componenti non sono “eletti dal popolo”, essa è spesso dipinta come una sorta di centro di potere assoluto che dirige a piacimento le proprie politiche. Così non è e, anche in questo caso, occorre riepilogare, attraverso la sua storia, la sua origine, la sua natura e la sua funzione. Laè l’esecutivo dell’Unione: Launica delle Comunità europee, istituita n2el 1965 col Trattato di fusione degli esecutivi, ha ereditato le competenze precedentemente ...