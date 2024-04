Commissario | 127 progetti prioritari contro la crisi idrica

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024) Illa scarsitàNicola Dall'Acqua ha indicato 127per affrontare il rischio di emergenza acqua in Italia. Il costo complessivo degli interventi è di 3,671 miliardi di euro. Lo si legge nella 2/a Relazione delalla Cabina di regia sull'emergenza, istituita presso il ministero delle Infrastrutture. Ilha selezionato i 127che ritiene più urgenti fra i 562 contenuti nel Piano nazionale di interventi infrastrutturali per la sicurezza del settore idrico (Pnissi). Quest'ultimo prevede opere per 13,5 miliardi. La parte del leone la fanno il bacino del Po e la Sicilia. Ipiù grandi sono quelli per gli impianti irrigui del Consorzio ...