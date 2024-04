Come trovare il tuo prossimo orologio preferito al prezzo di 30 euro

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 5 aprile 2024) Ho pagato 30per entrare in possesso dell'che ho indossato di più negli ultimi due mesi. Non è niente di speciale, ma a Los Angeles non si possono prendere nemmeno due cocktail per la cifra che ho speso nell'acquistare un segnatempo con un vero movimento meccanico a carica automatica e una patina da urlo (graffi, tanti). Il motivo per cui non sono riuscito a toglierlo è il quadrante che presenta uno Snoopy danzante attorno al quale orbita il suo amico Woodstock che funge da lancetta dei secondi fluttuante. Non c'è tesoro dell'orologeria a sei cifre che possa battere il fattore divertimento di un simile modello. Sempre più spesso mi accorgo dii polsi degli altri collezionisti che ammiro siano adornati non da quanto impressionerà gli altri, ma da modelli in grado di collocarsi più in alto nella categoria SaM (sorrisi ...