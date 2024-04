Come superare e guarire da un parto traumatico

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di venerdì 5 aprile 2024) Il momento del, ritenuto da molti un momento di gioia e felicità, può trasformarsi per alcune donne in un evento. Affrontarlo richiede tempo, ma è senza dubbio possibile. Ma cosa definisce un’? I motivi sono senza dubbio diversi, tra la lunghezza del travaglio, il dolore, il trattamento da parte del personale medico ed eventuali emergenze che possono verifcarsi durante la nascita del nostro bambino. Fare un’esperienza simile può avere ripercussioni psicologiche su di noi, ma anche una serie di conseguenze suci relazioniamo con le persone che ci stanno intorno, che potrebbero non darci il supporto di cui abbiamo bisogno, e sul nostro rapporto con il bambino stesso., quindi, un...