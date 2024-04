Come sarà il medico di famiglia 2 0 | tra televisite e cure a casa

Pace edilizia in arrivo. Il Piano , messo a punto dal ministro Matteo Salvini, riguarderà solo chi ha dei piccoli abusi da sanare nelle proprie abitazioni. Pace edilizia, come ... (ilmessaggero)

Nel Pd non c'è spazio per chi mette le mani sulla città: ... lo spregiudicato transito da destra a sinistra concepito come antidoto al solo vero peccato " "l'... alla fine, sarà su questo e non sul numero di schede nell'urna che verremo tutti giudicati. ©

Europee, Procaccini: "Von der Leyen non è la candidata di Ecr. Lega Contenere toni": Chi immagino come possibile candidato Immagino qualcuno che rappresenti una posizione di mezzo ...per le Europee In campagna elettorale assisteremo a una escalation tra Fdi e Lega " Non ci sarà una ...