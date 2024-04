Come funziona la Pace edilizia 2024 di Salvini | cosa si potrà sanare e cosa no? Tutte le ipotesi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024) Roma, 5 aprile– Gli uffici del ministero delle Infrastrutture e Trasporti sono al lavoro per mettere a punto una bozza di misure salva-casa. Il provvedimento – che potrebbe arrivare in Parlamentoemendamento oppure contenuto in un nuovo decreto – consentirebbe ai proprietari di immobili di regolarizzare piccole difformità o irregolarità strutturali che interessano, secondo uno studio del Consiglio nazionale degli ingegneri, quasi l'80 per cento delle case italiane. L'obiettivo del Mit è riuscire a '' le difformità di natura formale, legate alle incertezze interpretative della disciplina vigente, le difformità edilizie "interne", riguardanti singole unità immobiliari, a cui i proprietari hanno apportato lievi modifiche, quali tramezzi e soppalchi, ma anche difformità che potevano essere sanate all'epoca di ...