“Com’è finito lì?” Scoperta choc nei polmoni della 29enne | medici di sasso | eppure è molto frequente

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 5 aprile 2024) Una madre di due figli è rimasta inorridita dopo aver fatto unanei suoi. Rebecca Hardy, del Nottinghamshire, si era recata in ospedale per un controllo e si era accorta del fatto che il dispositivo che aveva nel braccio non era più presente. Il medicoe numerosi altrinon erano riusciti a localizzarlo e grazie a una rx sono riusciti a trovarla in una delle sue arterie polmonari, i vasi sanguigni che trasportano il sangue dal cuore ai. La signora Hardy afferma che il’hanno avvertita dei potenziali pericoli derivanti dalla rimozione dell’impianto, temendo che potrebbe lacerare un’arteria se rimosso. Pertanto, afferma che hanno deciso di lasciarlo dov’è. “Mi è stata data la possibilità di ...