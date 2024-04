Come è arrivato il Brest al secondo posto in Ligue 1

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di venerdì 5 aprile 2024) Cosa pensereste se una squadra in lotta per la salvezza, quartultima e in crisi di risultati, esonerasse il proprio allenatore per mettere in panchina un tecnico che non allena ai massimi livelli da dodici anni? Immaginate, ad esempio, se il Frosinone esonerasse Di Francesco per ingaggiare Mario Beretta, Massimo Ficcadenti, Daniele Arrigoni o Devis Mangia, tutti tecnici la cui ultima presenza in Serie A risale al 2011/12: pensereste mai che, nel giro di una stagione e mezza, possa condurre il Frosinone dalla lotta per la salvezza a competere per unin Europa? Traslate tutta questa impalcatura ipotetica dall’Italia alla Francia e avrete ottenuto l’incredibile storia deldi Éric Roy, che dopo un secolo a barcamenarsi tra1,2 e terza divisione, quest’anno sta vivendo la miglior stagione della ...