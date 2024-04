Cna orienta | gli artigiani incontrano le quinte classi del “Buonarroti-Fossombroni”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 aprile 2024) Arezzo, 5 aprile 2024 – Nuovo appuntamento di CNA, questa volta con un incontro con ledell’Istituto “” di Arezzo. Guidati dalla Presidente di CNA Area Aretina Franca Rizzo sono stati sette gli, suddivisi in due incontri con studenti di indirizzi diversi, a raccontare le proprie esperienze. “Devo ringraziare la Associazioni di Categoria, e in questo caso CNA, perché con queste testimonianze danno un aiuto concreto e importante a ragazzi che stanno per entrare nel mondo del lavoro – spiega il Dirigente scolastico Egidio Tersillo. Gli imprenditori si mettono in gioco e parlano delle loro esperienze trovandosi di fronte ragazzi che hanno invece una formazione teorica e che hanno bisogno di entrare a contatto con esperienze ...