“Clienti maleducati raccontano bugie alla mia capa e mi fanno perdere il lavoro da cameriere “ Il video dello sfogo diventa virale

(Di venerdì 5 aprile 2024) Si sa, “il cliente ha sempre ragione”, questa massima accompagna tutti i lavoratori, i quali, che gli piaccia o meno, ci devono stare. I più colpiti da questa sentenza sono i camerieri, che devono rimanere sempre professionali anche se dall’altra parte ci sonocon cui è difficile avere a che fare. Tuttavia anche riuscire in questa impresa non assicura sempre un lieto fine, come è successo a Dean, che in unsul suo profilo TikTok ha detto che, nonostante abbia fatto il possibile per accontentare le richieste dei, sia stato licenziato. Nelracconta di quanto sia ingiusto il suo licenziamento, non solo per il brutto atteggiamento dei, ma anche perché questi ultimi hanno mentito al suo capo riguardo ad un ordine: “Sono stato letteralmente licenziato dal mio ...

«Per colpa di Clienti maleducati ho perso il lavoro da cameriere: sono arrivati a dire bugie sul mio conto alla capa pur di farmi licenziare» - Rimanere professionali quando si ha a che fare con Clienti particolarmente difficili è sempre una sfida e chi lavora a stretto contatto con le ...msn

Organizzano il pranzo di Pasquetta in agriturismo e poi scappano senza pagare. Lo sfogo dei titolari sui social: "Nessun rispetto per chi lavora" - Avevano prenotato per dieci, ma si sono presentati in sei e sono spariti senza saldare il conto. I ristoratori denunciano la storia sui social e ricevono ...milano.repubblica

“Molti Clienti assenti, e un tavolo intero non ha pagato il conto”: lo sfogo dei ristoratori a Pasquetta - È giusto chiedere al cliente denaro in anticipo (o un documento di identità in garanzia) per assicurarsi la prenotazione nel locale, tutelando chi ci lavora da comportamenti maleducati come disdette ...fanpage