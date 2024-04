Classifica FIMI | Rose Villain e Guè ’strappano’ a Geolier e Ultimo il primato dei singoli Rhove debutta quarto | davanti a Il Volo e Beyoncè

(Di venerdì 5 aprile 2024)(cover Radio Sakura) Settimana positiva per. La cantante è infatti al vertice deidellarelativa alle vendite e agli ascolti streaming dal 29 marzo al 4 aprile 2024: Come un tuono, cantata insieme a Guè, è infatti riuscita a superare L’Ultima Poesia di. Negli album resiste invece Icon di Tony Effe, maconferma il suo ottimo terzo posto con Radio Sakura. Ecco tutti gli aggiornamenti.– IDato il primo posto raggiunto da Come Un Tuono difeat. Guè (+2), hanno perso una posizione, piazzandosi alla #2 e alla #3, sia L’Ultima ...

