Classica promessa in vista delle Europee Ma i costruttori | | Norma interessante

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024) Il salva-case di Matteo Salvini è stato subito bollato dalle opposizioni come un nuovo condono edilizio. "Che altro ci si poteva aspettare da Salvini se non l’ennesimo annuncio di condono edilizio? Lo chiama ‘pace edilizia’ ma in realtà è laelettorale per sanare abusi e ristrutturazioni illecite", afferma Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei Deputati. Per Francesco Boccia (in foto), presidente del gruppo del Pd al Senato, è "il vecchio vizio della destra, un classico: un condono non si nega a nessuno, specie in campagna elettorale". Angelo Bonelli, deputato di Avs e portavoce di Europa Verde - Verdi, parla di"salva-Lega", accusando che si tratta "di un condono". Le associazioni di categoria però difendono le misure, respingendo le critiche. Confedilizia esprime "apprezzamento" sulle linee guida. "Si tratta di un insieme di ...