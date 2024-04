Clamoroso a Matrimonio a Prima Vista | la coppia toscana fa infuriare gli esperti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 aprile 2024) Pistoia, 5 aprile 2024 – E’ lavolta che accade nelle nove stagioni di. Unacosì caratterizzata da litigi e incomunicabilità da far abbandonare a uno dei treincaricati di formare le coppie la puntata. Accade per Enrico Bonechi e Benedetta Campigli, lui di Pistoia, lei di Lamporecchio. E’ latra le tre che compongono la nona stagione del fortunato programma di Real Time. Unache fin dai primi momenti successivi alha mostrato certo poca compatibilità. Ma lo scarso impegno nel provare a trovare una via di dialogo ha fattouno dei tre, la psicoterapeuta Nada Lofreddi. Quando le cose ...