Civil War | una featurette in anteprima esclusiva del nuovo | sensazionale film di Alex Garland

(Di venerdì 5 aprile 2024) Arriva al cinema il 18 aprile, con 01 Distribution,War, il, potentissimodiGraland che, prendendo spunto da dati di realtà, immagina una nuova, devastante guerrae americana. Il regista e i tre protagonisti Kirsten Dunst, Cailee Spaeny e Wagner Moura ce ne parlano in un video in

Il regista aveva già annunciato il ritiro dalla regia dopo Civil War e non sembra aver cambiato idea In una nuova intervista concessa al Guardian, Alex Garland ha confermato che Civil War sarà ... (movieplayer)

Screenworld, 01 Distribution e Leone Film Group vi invitano al Romics 2024 per un appassionante gioco da tavolo ispirato al nuovo film di Alex Garland, Civil War, nei cinema dal 18 aprile; recandosi ... (cinemaserietv)

Alex Garland probabilmente non dirigerà più film in futuro - Il regista ha ribadito le precedenti affermazioni secondo cui potrebbe ritirarsi dal cinema e ha detto che non aveva intenzione di dirigere un altro film dopo “Civil War”. “Non è cambiato nulla“, ha ...metropolitanmagazine

Civil War racconta le violenze e le idiosincrasie politiche di un'America prossima ventura - Dopo aver affrontato molti incontri violenti lungo la strada - tra cui uno particolarmente terrificante con un soldato razzista interpretato da Jesse Plemons - i giornalisti arrivano a Washington D.C.it.ign

Alex Garland fa chiarezza sul ritiro: "Non lascio il cinema, ma la regia" - Nei giorni scorsi Alex Garland ha parlato di un ritiro imminente dalla regia, ma ora l'autore di Devs e Ex Machina, che sta per tornare al cinema col suo nuovo film Civil War, ha voluto fare chiarezza ...cinema.everyeye