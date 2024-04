Cittadinanzattiva | Pronti a fare un opuscolo con quello che c’è

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 5 aprile 2024) Comune (l’assessora Maria Teresa Foa) e Offerta Sociale hanno raccolto l’invito e sonoa cercare risorse "per pubblicare e valorizzare il lavoro degli studenti". Maè già oltre e si dice pronta "ad aggiornare la cartina con quel che nascerà", il primo passo è redigere unche offra agli anziani un riassunto di tutto quel che c’è adesso, poi si troverà il modo di ampliarlo. "Ci siamo resi disponibili per questa operazione", spiega Pippo Natoli, coordinatore dello sportello salute in città. "Lo studio e il report che ne è uscito è un modello di lavoro che potrà essere esportato". Non è la prima inchiesta che volontari e scuole portano a termine a Vimercate. A fine 2023 sempre insieme, i ragazzi, però, erano dell’Einstein, avevano presentato una ricerca sul pronto soccorso e le liste d’attesa. E anche lì ...