Cina | UAS commerciale sviluppato dal Paese pronto per volo inaugurale

Pechino, 05 apr – (Xinhua) – Un nuovo modello di sistema aereo commerciale senza pilota (UAS) sviluppato in modo indipendente dalla Cina e’ entrato nella fase di volo inaugurale , secondo l’Aviation ... (romadailynews)

Pechino, 29 mar – (Xinhua) – Nei primi due mesi del 2024, la Cina ha registrato 2,95 milioni di viaggi in entrata e in uscita di stranieri , ha dichiarato oggi un funzionario citando i dati ... (romadailynews)

Boao, 28 mar – (Xinhua) – La zona dimostrativa di Boao a emissioni di carbonio quasi zero, nella provincia meridionale cinese di Hainan, e’ entrata in funzione in vista della ... (romadailynews)