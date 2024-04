Cina | perche’ le aziende tedesche si riversano nella cittadina di Taicang?

(Di venerdì 5 aprile 2024) Nanchino/Berlino, 05 apr – (Xinhua) – Se si arriva a, unain piena espansione a Suzhou,provincia orientale cinese del Jiangsu, e si prende la linea 103 dell’autobus per spostarsiZona di sviluppo industriale hi-tech della citta’, si possono facilmente trovare molte fermate di autobus che portano il nome di, tra cui Kern Liebers, Trumpf, Haering, Tox. L’autobus inizia il suo viaggio sulla Nanjing East Road dialla “Kern Liebers Station”, percorrendo quattro chilometri e collegando oltre 40. Il percorso del bus unisce un’intera catena di fornitura, rendendo comoda la raccolta di tutti i componenti necessari per il sistema di propulsione elettrica ...

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: L’allenatore del Manchester United Erik ten Hag continua ad affrontare domande sul suo futuro. L’olandese è entrato a far parte del club nell’aprile 2022 e ... (justcalcio)

Perchè una eSim è la soluzione più conveniente per i tuoi viaggi - Tutti i vantaggi di una eSim come quella proposta da Saily per i tuoi viaggi nel mondo: addio a schede fisiche, tariffe costose e roaming.punto-informatico

Export, ecco perché la Spagna resta un partner strategico per il mercato italiano: numeri, vendite e classifiche - L’Italia, a sua volta, si colloca al quarto posto tra i fornitori esteri della Spagna, con una quota del 7,4%, preceduta solo da Germania, Francia e Cina. L’interscambio commerciale tra i due partner ...firstonline.info

La fantascienza diventa realtà: boom di cloni digitali per far “resuscitare” i defunti in Cina - Il costo è di soli 20 yuan, poco più di 2 euro: nasce un nuovo modo economico e semplice per riportare in vita i propri cari ...calabria7