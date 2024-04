Cina | Corea del Sud e Giappone Un ritorno di fiamma

(Di venerdì 5 aprile 2024) Tornano le crociere indopo lo stop imposto dal Covid. La prima compagnia a tornare ai piedi della grande muraglia è MSC Crociere, con gli itinerari di MSC Bellissima, che avrà come homeport Keelung (Taipei), Shanghai, e Shenzhen per tutta l’estate 2024 versodel Sud e. Da aprile a ottobre la nave di ultima generazione proporrà sette diversi itinerari di tre, cinque, sei, sette o undici notti, offrendo l’opportunità di conoscere i paesaggi mozzafiato e il ricco patrimonio culturale orientale. In inverno la programmazione 2024-25 nella regione vedrà invece MSC Splendida partire da Shenzhen e Xiamen da dicembre 2024 fino ad aprile 2025, mentre MSC Bellissima tornerà a Shanghai nel gennaio 2025. A quel punto MSC Crociere conquisterà un altro record, quello di unica compagnia di crociere internazionale a schierare ben ...

