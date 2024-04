Cina | azienda australiana impaziente di partecipare a 7ma CIIE

(Di venerdì 5 aprile 2024) Pechino, 05 apr – (Xinhua) – “La(China International Import Expo) e’ davvero l’evento chiave in calendario per tutti gli esportatori del mondo in”, ha dichiarato James Hudson, di un’di scienze biologiche genomiche. L’ha appena confermato la sua partecipazione alla settima edizione della fiera. Agenzia Xinhua

Secondo il Dipartimento di Giustizia, Linwei Ding per diversi mesi ha passato informazioni riservate e partecipato alle riunioni degli investitori per raccogliere fondi per la società ... (fanpage)

Elon Musk ha celebrato il lancio della prima Tesla prodotta in Cina a Shanghai nel 2020 con un'energica esibizione, spogliandosi della giacca e lanciandola sul palco in stile spogliarello. Il ... (ilgiornaleditalia)

Praga, 30 mar – (Xinhua) – Metrans, un attore di primo piano nel traffico di container nei porti marittimi in Europa, ha ampliato i suoi servizi ferroviari collegando i mercati in crescita dell’Asia ... (romadailynews)

Cina, l’allarme di Microsoft: «Con l’IA vuole influenzare le elezioni in Usa» - Un report di Microsoft preannuncia che la Cina potrebbe sfruttare l'Ia per influenzare le elezioni in Stati Uniti, Corea del Sud e India.lettera43

CATL, ecco la nuova batteria da 1,5 milioni di km - L'estate scorsa, CATL ha presentato la sua nuova "Shenxing Superfast Charging Battery", una batteria LFP in grado di ricaricare ad altissima potenza, (può recuperare 400 km di autonomia in 10 minuti) ...hdmotori

Yellen apre la sua visita in Cina, focus sull'economia - È il suo secondo viaggio in Cina come segretario al Tesoro ... ha portato ad un accumulo di capacità produttiva che supera la domanda interna. "Molte aziende cinesi stanno ancora usando i mercati ...ansa