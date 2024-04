Ciclismo Un festival della bicicletta a Castelleone di Suasa

(Di venerdì 5 aprile 2024) Le Cicliste per caso Silvia Gottardi e Linda Ronzoni hanno scelto le Marche per la seconda edizione di W!DI, 5 Aprile 2024 –diospiterà la seconda edizione di «W! Il», l’appuntamento dedicato a chi ama lae sogna un mondo più sostenibile e inclusivo. Dopo il successoprima edizione, con oltre 300 partecipanti, il, organizzato dalle «Cicliste per caso» Silvia Gottardi e Linda Ronzoni, si sposta nella suggestiva cornice dell’Anfiteatro romano didi, dal 21 al 23 giugno 2024. Previsti giorni di eventi gratuiti aperti a tutti all’interno dell’Anfiteatro e, per chi lo desidera, un’entusiasmante Gravel Ride sabato 22, pedalata alla ...

Il Ciclismo internazionale inizia a direzionarsi verso il Belgio, in vista delle grandi classiche che si terranno in primavera. Si va nel nordovest delle Fiandre per la nuova edizione della ... (oasport)

Colnago Cycling festival al via: si profila una edizione da record - E già si profila una edizione da record: la Granfondo di domenica è sold out con oltre 4000 partenti che si divideranno fra il tracciato medio di 110 chilometri e quello lungo di 138 chilometri. In ...giornaledibrescia

Ciclismo: fratture alla clavicola e a diverse costole per Vingegaard - Jonas Vingegaard ha riportato fratture alla clavicola e a diverse costole dopo essere stato coinvolto in una terribile caduta durante la tappa odierna del Giro dei Paesi Baschi. Lo ha annunciato con u ...napolimagazine

Emilia Romagna, un 2024 “tutto in sella”. L’appuntamento clou è l'Italian Bike festival, dal 13 al 15 settembre - L’Emilia-Romagna ha 9mila km tra percorsi stradali, con piste ciclabili e tracciati sterrati per mountain bike e E-bike, e 10 ciclovie, dalla Via Romagna (463 km tracciati e protetti tra mare ...motori.ilmessaggero