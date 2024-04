Ciclismo | per Jonas Vingegaard anche contusione polmonare e pneumotorace

(Di venerdì 5 aprile 2024)resta in ospedale dopo la brutta caduta avvenuta ieri nel finale della quarta tappa del Giro dei Paesi Baschi. In mattinata è arrivato un ulteriore aggiornamento da parte del suo Team VismaLease a Bike, secondo cui“ha soffertodi unae un. È stabile e ha passato una buona notte”, fa sapere la squadra sulle condizioni del due volte vincitore del Tour de France. I primi esami diagnostici di ieri avevano inoltre evidenziato “una clavicola fratturata e diverse costole rotte”. SportFace.

