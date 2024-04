Ciclismo | Parigi-Roubaix 2024 | storia della Regina delle Classiche Monumento

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 5 aprile 2024) Domenica 7 aprile prenderà il via la terza Classicastagione. Dopo la Milano-Sanremo e il GiroFiandre, sarà il turno. Laè all’edizione numero 121 e vedrà i corridori darsi battaglia in 260 km da Compiegne al velodromo di. La corsa nasce nel 1896 dall’idea di Theodore Vienne e Maurice Perez di costruire un velodromo vicino. Per onorare la costruzione fu organizzata una gara che collegassealla cittadina francese. Quellafu vinta dal tedesco Josef Fischer. La corsa vide un alternarsi di vincitori francesi e belgi fino agli anni ...