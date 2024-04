Ciclismo Le gemelle Orsi in gara a Bovolone

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024) Il campionato provinciale degli esordienti a Medolla è l’unico appuntamento delsulle strade modenesi nel primo intenso weekend del mese d’aprile. Domani per gli Under 23 è in programma la 74^ edizione della Milano-Busseto una classicissima internazionale con al via le nazionali di Germania ed Ucraina con il via 13 (150 chilometri). Domenica con l’organizzazione della Pol.S.Marinese saranno gli esordienti del 1° anno a prendere il via della prima edizione del Città di Medolla una nuova manifestazione del calendario promossa dal Comitato Provinciale con l’amministrazione comunale. A contendersi il successo sul circuito di 3,9 chilometri da ripetere 6 volte per complessivi 23,4 chilometri con i portacolori della Ciclistica Novese, Pol.S.Marinese, Cicl.S.Felice e Ciclistica Maranello inper la conquista della maglia di campione provinciale ...