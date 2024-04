Ciclismo | l’atleta dell’Alma chiude quinto a San Mauro Sgherri | che rimonta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024) E’ stato ancora Mirkoa SanPascoli a finalizzare al meglio il prezioso lavoro di squadra degli Allievi della Scd Alma Juventus che ha vissuto un secondo weekend stagionale di gare piuttosto intenso. Con la coincidenza delle festività si è infatti gareggiato sia a Pasqua che a Pasquetta, prima a Vittorio Veneto e poi a SanPascoli.si è distinto nell’uscita di lunedì in terra romagnola, dove si teneva il 39° Gran Premio cittadino. Sotto una pioggia incessante e con temperature tutt’altro che primaverili, in ben 125 si sono misurati su un circuito in piano di 4,2 km da ripetere undici volte. Al primo traguardo volante eccellente seconda posizione per l’arancio-aragosta Samuele Uguccioni, mentresi è aggiudicato il terzo traguardo volante ...