“Ci siamo lasciati” Uomini e Donne | anche un’altra coppia storica si è divisa | “Perché è finita”

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 5 aprile 2024) Ormai non ci sono più speranze, infatti ladisi è lasciata definitivamente. Si tratta della seconda rottura, stavolta senza che ci sia volontà di ritornare sui propri passi, dopo il primo addio che risaliva al luglio del 2023. Appena un mese più tardi avevano ritrovato la pace e addirittura era poi arrivata una proposta di matrimonio. Le cose non sono andate però benissimo e col passare del tempo la situazione è peggiorata. Ladialla fine si è lasciata, con l’annuncio ufficiale che è arrivato da lei nel corso di una diretta social con Fralof. La donna ha infatti esclamato: “Per quanto mi riguarda posso rispondere io, per quanto ha fatto lui ti può rispondere lui. Come tante relazioni possono finire, la nostra è ...